Українець затопив шикарну яхту топ-чиновника "Ростеха"

Стало відомо, що матрос із України затопив розкішну яхту ціною 7 мільйонів євро, яка належала одному з директорів російської компанії з виробництва зброї "Ростех", повідомляє Сьогодні.

Про це пише газета Ultima Hora, що виходить на Балеарських островах (архіпелаг в Іспанії).

Як повідомляється, на такий вчинок українець пішов тоді, коли побачив учора попадання російської ракети до житлового будинку у Києві на вул. Лобановського, 6 а.

Свій вчинок моряк пояснив тим, що власник судна відповідає за виробництво зброї, за допомогою якої напали на її країну. Коли моряк побачив по телевізору російську крилату ракету в багатоквартирному будинку, він зрозумів, що це крилата ракета виробництва компанії його боса, і розлютився. У такому стані він повернувся на борт і вирішив помститися господареві.

Українець відкрив великий клапан у машинному відділенні та другий в іншому відсіку, де живе екіпаж. Він закрив паливні крани та вимкнув електрику, щоб не було витоків. Він наказав трьом членам екіпажу покинути яхту. Вони викликали поліцію і намагалися зупинити витік води разом із робітниками з Порт-Адріано. Коли приїхала поліція, моряк сказав їм: "Власник цього судна є злочинцем, який заробляє на життя продажем зброї, а тепер вони вбивають українців".

27 лютого українець постав перед судом та був звільнений від пред'явлення звинувачень.