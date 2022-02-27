С понедельника в банкоматах банков будут наличные – НБУ

Система електронних платежів в Україні працює стабільно, з 28 лютого Національний банк забезпечить готівкою всі банкомати банків, які вийдуть на інкасаторські лінії. Про це повідомив на засіданні податкового та фінансового комітету Верховної Ради голова НБУ Кирило Шевченко, повідомляє Ліга.Фінанси.

За його словами, банківська система країни наразі працює стабільно, проводяться всі розрахунки картками, однак банки продовжують працювати тільки в тих локаціях, де не відбуваються бойові дії.

Сам Національний банк і далі працює в штатному режимі та забезпечує банки готівкою, повідомив голова НБУ. За його даними НБУ вже видав фінансовим установам кредитів рефінансування на 51,5 млрд грн.

"На сьогодні є ситуація в кількох регіонах, де просто за вихідні спустошили банкомати, але з завтрашнього дня ми починаємо працювати з стратегічними запасами готівки, завтра у всіх банкомата банків, які вийдуть на інкасаторські лінії, буде готівка", – запевнив Шевченко.

Він також закликав продовольчі магазини, АЗС та аптеки не відмовляти своїм клієнтам в оплаті карткою та заявив, що валютним резервам НБУ нічого не загрожує.