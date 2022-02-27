Туреччина закриває протоки Босфор і Дарданелли для російських кораблів

Туреччина задіяла положення конвенції Монтре і закрила протоки Босфор і Дарданелли для кораблів Військово-Морських сил Росії. Раніше Анкара заявляла, що не може заборонити їх прохід, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу телеканалу CNN Turk.

"Тепер це перетворилося на війну. Це не військова операція, це офіційний стан війни" , - сказав Чавушоглу.

Міністр додав, що Туреччина дотримуватиметься 19 статті Конвенції Монтре. За його словами, положення цієї статті досить ясно-військові кораблі воюючих держав не мають права проходити через протоки.