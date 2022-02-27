Міжнародний суд ООН у Гаазі отримав позов України проти РФ

Міжнародний суд ООН прийняв позов України проти Росії через розв'язану Москвою війну. Українська сторона вимагає притягнути до відповідальності російське керівництво, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні суду.

"Україна подала вчора, 26 лютого, продала запит про порушення справи проти Російської Федерації в Міжнародному Суді, головним судовим органом Організації Об'єднаних Націй щодо спору, що належати до тлумачення, застосування і виконання Конвенції про запобігання і припинення геноциду і покарання за нього 1948 року ("Конвенція про геноцид")" , - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про направлення до суду Гааги позову проти Росії.