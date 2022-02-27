ОП: ЗСУ відбили Волноваху, Маріуполь тримається. Бердянськ зайнято противником

Російські війська були вибиті з Волновахи в Донецькій області, куди заходили в неділю вдень, але отримали відсіч від ЗСУ. Маріуполь залишається під контролем українських сил, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це під час нічного брифінгу заявив Олексій Арестович.

"Волноваху зайняв противник сьогодні (у неділю, 27 лютого, - Ред.), зосередив зусилля на місці основного удару, але завдяки контратаці Збройних Сил України Волноваху відбили. І там знаходяться зараз наші війська. Вони локалізують проблеми, які південніше Волновахи. Маріуполь тримається, жодних проблем" , - розповів він.

Також в ОП підтверджують, що місто Бердянськ в Запорізькій області наразі зайняте російськими окупаційними військами.