Україна-одна з нас, ми хочемо, щоб вони були в ЄС, - президент Єврокомісії

Україна-одна з нас, ми хочемо, щоб вони були в ЄС, - президент Єврокомісії
Фото: European Parliament

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен вважає, що Україна повинна вступити до Євросоюзу. Про це вона заявила в інтерв'ю Euronews, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Вона зазначила, що вважає Україну частиною Євросоюзу.

"Україна - одна з нас, і ми хочемо, щоб вони були в Європейському Союзі", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Попри те, що вона підтримала членство України в ЄС, вона не дала жодних вказівок на те, що це буде швидкий вступ.

"У нас є процес з Україною, наприклад, інтеграція українського ринку в єдиний ринок. Наприклад, у нас дуже тісна співпраця по енергосистемі", - сказала вона.
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