Зеленський і Джонсон обговорили постачання оборонної зброї Україні

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели телефонну розмову. Лідери обговорили ситуацію з безпекою та постачання зброї на тлі вторгнення Росії, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського та пресслужбу прем'єр-міністра Великобританії.

Зеленський зазначив, що крім розмови з Джонсоном у нього відбулася бесіда з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Глава держави зазначив, що обговорювалася ситуація з безпекою та спільні кроки з протидії російській агресії.

"Антивоєнна коаліція в дії" , - підкреслив Зеленський.

У пресслужбі глави британського уряду зазначили, що Джонсон має намір зробити все можливе для забезпечення доставлення в Україну оборонної допомоги з Великобританії і від союзників.

При цьому в ході бесіди Зеленський заявив прем'єру Великобританії, що найближчі 24 години будуть вирішальними для України. Лідери домовилися продовжити підтримувати контакти.

Нагадаємо, напередодні Джонсон заявив, що Володимир Путін намагається прикрити реальність війни в Україні, погрожуючи ядерною зброєю.

Зазначимо, 27 лютого Путін дав команду перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування.

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