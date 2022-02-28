ЄС ввів санкції проти Центробанку Росії

Євросоюз ввів санкції проти Центрального банку Росії через вторгнення в Україну. Російському регулятору заборонені операції пов'язані з управлінням резервами та активами, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Забороняються операції, пов'язані з управлінням резервами, а також активами Центрального Банку Росії, в тому числі операції з будь-якою юридичною особою, організацією або органом, що діє від імені або за дорученням російського регулятора" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЄС включив до санкційних списків Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна, главу МЗС РФ Сергія Лаврова, заступника Голови Ради Безпеки Дмитра Медведєва та інших російських політиків і чиновників. Крім того, були введені обмеження проти російських компаній оборонної сфери і ряду банків.