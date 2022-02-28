Держспецзв'язку: у житловий будинок у центрі Чернігова влучила ракета

У центрі Чернігова ракета потрапила в житловий будинок, в результаті чого загорілися два поверхи. Про кількість постраждалих поки що нічого не відомо, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби спеціального зв'язку та захисту України.

"У житловий будинок в центрі Чернігова потрапила ракета. Зайнялася пожежа, горять два нижніх поверхи. Кількість травмованих поки невідома. Інформація оновлюється" , - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався близько 2:45.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 27 лютого ракетним ударом знищили у Чернігові історичну будівлю обласного молодіжного центру (колишній кінотеатр ім. Щорса), який є пам'яткою архітектури.