BNO News: курс російського рубля обвалився на понад 40%

Війна Росії проти України призвела до падіння курсу рубля щодо долара більш ніж на 40%, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це свідчать дані видання BNO News.

"Російський рубль продовжує падати, зараз він впав на 41% по відношенню до долара США на початку торгів - REU" , - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що з початком вторгнення Росії і повномасштабної війни проти України курс долара до рубля відразу піднявся до історичного максимуму - 89,6 рублів/долар, а євро - до 99,99 рублів.

Щоб стримати обвал, Банк Росії активно продавав валюту, що стало першою інтервенцією з 2014 року. Цей крок дозволив дещо відкотити курс, але наступні санкції можуть прискорити "просідання" російської валюти.