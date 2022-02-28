Сухопутні війська: противник не зміг прорватися до столиці

Вночі 28 лютого, на 5-ту добу війни, російські війська продовжили спроби прорвати оборону Києва, але не змогли – ситуація в столиці контрольована, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

"Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались. Противник поніс значні втрати особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені" , – заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ – командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.

Він розповів, що колони російських військ неодноразово намагались штурмувати околиці столиці. Але усі пересування сил противника знаходились під контролем і приймались вчасні рішення.

Станом на ранок 28 лютого у столиці України ситуація контрольована. ﻿Сирський підкреслив, що українці показали, що "вміють захистити свій дім від непроханих гостей".