Пентагон про протистояння українців військам РФ: творчо підійшли до атаки

Українці чинять запеклий опір вторгненню російських військ. Оборонні здібності українців прокоментували в Пентагоні, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві Міністерство оборони США.

За словами високопоставленого представника Міністерства оборони США, українці наполегливо протистоять російському вторгненню, досі жодне велике місто на території України ще не захоплене.

"Ми вважаємо, що їх (російських військ, - ред.) просування сповільнилося як через опір українців, які досить творчо підійшли до пошуку способів атакувати колони, так і, по-друге, через брак палива і проблем з постачанням, які у них були" ,- сказав чиновник.

Він зазначив, що протягом останніх двох днів у Києві перебували підрозділи російської розвідки, і є повідомлення про те, що вони носять українську військову форму для маскування. У деяких випадках їх упізнали місцеві жителі та українські військові.

Також він каже, що російські сили, які зближуються з північного сходу і північного заходу, залишаються приблизно за 30 кілометрів від центру Києва.

За словами чиновника, на півдні України російські війська просуваються на північний схід у бік Маріуполя і на даний час знаходяться приблизно за 50 кілометрів від центру цього міста. Вони також рухаються на північний захід у бік міста Херсона.

"Наша оцінка така, що Маріуполь обороняється, і українці нададуть там жорсткий опір" , - сказав чиновник.

Він додав, що повітряний простір над Україною все ще залишається спірним, а це означає, що українці все ще використовують свої літаки і системи протиповітряної і протиракетної оборони, які, як вважається, все ще цілі та все ще життєздатні, хоча і дещо деградували.