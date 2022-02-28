Резніков: стався злам, війна стала європейською

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як світ реагує на війну нашої країни з Росією і допомагає Україні здобути перемогу. За його словами, у світі майже не залишилося байдужих країн, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Резніков зазначає, що на четверту добу війни в Україні у світі відбулося переосмислення того, що відбувається.

"Вчора стався справжній злам. Війна стала європейською. Її нарешті так усвідомили. Вже зараз пів Європи збирає, упаковує, везе нам зброю і засоби бронезахисту" , - написав Резніков.

За його словами, кількість держав, які надають реальну допомогу Україні, значно збільшилася.

"Збільшилися її масштаби. Європа вже надала тимчасовий притулок десяткам тисяч тих, кого ми хочемо зберегти найбільше - нашій малечі та її мамам. Без усіляких формальностей. Як своїм" , - пише Резніков.

Він також зазначив, що в України зараз фактично немає кордонів із західними країнами.