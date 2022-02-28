КМДА: з 8:00 у Києві запрацюють продуктові магазини та транспорт

У Києві в понеділок о 8.00 завершиться комендантська година введена о 17.00 у суботу, 26 лютого. У столиці відкриються продуктові магазини, буде запущено комунальний транспорт, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У Києві з 08.00 запрацюють продуктові магазини та комунальний транспорт. Поїзди метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай. Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися містом без необхідності", – йдеться у повідомленні мерії у Тelegram-каналі в понеділок уранці.

У КМДА наголосили, що загалом ця ніч пройшла спокійно, було кілька зіткнень та боїв з диверсійно-розвідувальними групами, але цієї ночі місто більше готувалося до оборони. У мерії зазначили, що після завершення комендантської години мешканці столиці побачать на вулицях міста укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди.

"У столиці тривають вуличні бої практично в кожному районі міста. Тому виходьте лише у разі крайньої потреби – коли потрібно купити продукти чи ліки", – додали у мерії.

У КМДА закликають об'єднувати зусилля та допомагати один одному. Особливу увагу слід приділяти квартирам сусідів, що виїхали з міста, щоб не допускати мародерства.