Лідери США, Канади та ЄС обговорять Україну

Президент США Джо Байден збере групу реагування на ситуацію в Україні 28 лютого. У зустрічі візьмуть участь лідери Франції, Німеччини, Канади, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Великобританії, Євросоюзу і НАТО.﻿ Про це, посилаючись на пресслужбу прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

У повідомлення уточнюється, що сам Трюдо братиме участь у переговорах з союзниками, яких збирає Байден.

"Прем'єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Великобританії, Європейського Союзу і НАТО, щоб обговорити Україну" , - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Трюдо виступить у Палаті громад і повідомить про реакцію Канади на ситуацію в Україні.