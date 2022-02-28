РДА: Бердняськ окупований ворожими військами

Станом за 7:00 28 лютого Бердянськ Запорізької області окуповано ворожими військами. Про це повідомляє Бердянська районна державна адміністрація, повідомляє Лівий берег.

Зазначається, що ворожа техніка спостерігається в різних громадах. З вечора місцеві мешканці Осипенківської громади повідомляли про "рейди" окупантів по будинках в пошуках телефонів.

"В Бердянську під час операції з захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито іншого поранено. За наявною інформацією постраждалі - охоронці підприємства "Бердянські жниварки". Бердянський відділ поліції розформовано. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами. Частина комунальних служб працює. Міський транспорт зупинився", - повідомили в райдержадміністрації.

Впродовж ночі місцеві фіксували переміщення техніки містом. Зранку в Осипенківській громаді також почався рух.

Є періодичні проблеми зі зв'язком.