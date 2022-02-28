Генштаб: російська армія знизила темпи наступу

Станом на ранок понеділка, 28 лютого, російська армія знизила темпи наступу, українські військові успішно відбивають усі атаки, повідомили﻿ у Генеральному штабі ЗСУ.

"Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках у наступальній операції проти України" , – йдеться у повідомленні.

Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони.

Так, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках у містах Житомир та Чернігів, проте "всі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі".

"Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу. Станом на сьогодні, артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника" , – повідомляють українські військові.

У Генштабі наголосили, що противник деморалізований та зазнає великих втрат. Зазначено часті випадки дезертирства та непокори.

"Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність різняться. Окупанти нас бояться" , – йдеться у повідомленні.