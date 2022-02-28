Bloomberg: Societe Generale та Credit Suisse призупинили фінансування торгівлі сировиною з Росії

ING та Rabobank також обмежили угоди, пов'язані з Росією та Україною. Банки побоюються, що можуть бути нові санкції проти російського бізнесу, повідомляє ПроФинанс.

Банки Societe Generale та Credit Suisse призупинили фінансування торгівлі сировинними товарами з Росії, оскільки ситуація в Україні посилила побоювання щодо розширення санкцій, пише Bloomberg з посиланням на конфіденційні джерела. Зазначені два банки — головні фінансисти товарних торгових будинків, які більше не надають гроші, необхідні для перевезення сировини, такої як метали та нафта, з Росії. Банки стурбовані тим, що майбутні санкції можуть включати енергоносії або повне виключення Росії із системи міжнародних платежів SWIFT.

Наразі санкції не стосуються постачання енергоносіїв з Росії. Відразу після того, як Росія розпочала військову операцію в Україні, нафта подолала позначку 100 доларів за барель, європейський природний газ подорожчав на рекордні 62%, а алюміній досяг рекордного рівня. За словами джерел, рішення Societe Generale та Credit Suisse скоротити фінансування було прийнято до нового раунду санкцій щодо SWIFT.

Голландські банки ING та Rabobank також обмежують кредитування угод, пов'язаних із переміщенням товарів із Росії та України.

Societe Generale не закриває свій офіс у Росії, оскільки це окрема структура від решти банку, у той час як Credit Suisse розглядатиме можливість фінансування підрозділів російських компаній за межами країни у кожному конкретному випадку персонально.