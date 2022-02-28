Норвезька Equinor починає вихід із російських СП

Рада директорів норвезької державної енергетичної компанії Equinor (раніше Statoil) прийняла рішення припинити нові інвестиції в Росію та розпочати процес виходу з російських спільних підприємств Equinor, йдеться у релізі компанії у неділю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У ситуації, що склалася, ми вважаємо нашу позицію неспроможною. Тепер ми припинимо нові інвестиції в наш російський бізнес і почнемо процес виходу з наших спільних підприємств відповідно до наших цінностей", - наводяться в повідомленні слова президента і генерального директора Equinor Андерса Опедала.

На початку цього тижня Equinor також представить зобов'язання щодо фінансування гуманітарної діяльності в регіоні.

Компанія нагадує, що працює в Росії понад 30 років і уклала угоду про співпрацю з державною "Роснефтью" у 2012 році.

"У нас є співробітники як з України, так і з Росії, і ми пишаємося тим, як наші люди з різних верств суспільства та національностей співпрацюють – із взаємною повагою як одна команда в Equinor", – зазначив Опедал.

У повідомленні вказується, що Equinor діє відповідно до санкцій Норвегії, Європейського Союзу та США, підтримує тісні контакти з владою Норвегії, ЄС, США та інших країн і продовжуватиме дотримуватися будь-яких нових санкцій щодо діяльності компанії.

На кінець 2021 року необоротні активи Equinor у Росії становили $1,2 млрд.