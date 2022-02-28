Google Maps заблокував в Україні деякі функції для безпеки

Google Maps заблокував в Україні деякі функції. У компанії зазначають, що це необхідно для безпеки українців під час вторгнення Росії, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Йдеться про дві функції, які надають користувачам інформацію в режимі реального часу.

Відключені функції включають накладення трафіку в режимі реального часу на Google Maps. Одну з них використовували для того, щоб спостерігати за конфліктом здалеку. Друга функція Live Busyness показує, наскільки популярним може бути місце розташування в даний момент часу.

"Google внесла зміни, щоб забезпечити безпеку українців, і після консультацій з місцевою владою" , - заявила компанія.

За словами Google, оновлення трафіку як і раніше доступні в Україні при використанні режиму навігації Google Maps.