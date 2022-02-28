Пропаганда РФ випадково опублікувала підготовлений матеріал про перемогу над Україною

Пропаганда РФ випадково опублікувала підготовлений матеріал про перемогу над Україною

На російському ресурсі "РИА Новости" вийшла стаття, яка розповідала про "кінець операції" російських військ в Україні та повернення Києва у лоно "російського світу". У загальному доступі матеріал пробув близько пів години, чого вистачило, щоб всесвітня мережа "запам'ятала" його, повідомляє Дзеркало тижня.

Стаття збереглася у вебархіві.

У матеріалі яскраво показано, як саме бачили, до поразок армії РФ в Україні, російські ідеологи майбутнє Росії після її віроломного нападу на нашу країну. І яке місце у цьому плані відводилося Україні та українцям.

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