Пропаганда РФ випадково опублікувала підготовлений матеріал про перемогу над Україною

На російському ресурсі "РИА Новости" вийшла стаття, яка розповідала про "кінець операції" російських військ в Україні та повернення Києва у лоно "російського світу". У загальному доступі матеріал пробув близько пів години, чого вистачило, щоб всесвітня мережа "запам'ятала" його, повідомляє Дзеркало тижня.

Стаття збереглася у вебархіві.

У матеріалі яскраво показано, як саме бачили, до поразок армії РФ в Україні, російські ідеологи майбутнє Росії після її віроломного нападу на нашу країну. І яке місце у цьому плані відводилося Україні та українцям.