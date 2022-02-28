У Японії заявили про окупацію Росією південних Курил

Росія окупувала південну частину Курильських островів, що суперечить міжнародному праву, як і напад на Україну. Про це у понеділок, 28 лютого, під час дебатів у парламенті Японії заявив директор департаменту Європи японського МЗС Хідекі Уяма, повідомляє Лівий берег.

"Північні території (так у Токіо називають південну частину Курил. – Ред.) окуповані, і ми вважаємо, що це суперечить міжнародному праву, як і напад російської армії в Україну, що здійснюється в цей момент", – заявив японський дипломат.

Влада Японії останніми роками утримувалась від терміна "окупація", описуючи ситуацію навколо південних Курил, і обмежувалася заявою, що "на ці острови поширюється японський суверенітет" . На офіційному сайті Олімпіади-2020, яка відбулася в Токіо, острови Південні Курили були позначені як територія Японії на інтерактивній карті.

Усі острови Південних Курил входять до складу Сахалінської області Росії, і всі, крім Урупа, оскаржуються Японією.