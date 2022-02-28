"Укрзалізниця" повідомила, які евакуаційні рейси призначені на сьогодні
"Укрзалізниця" повертається до системного формування графіку руху, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".
"Зважаючи на воєнний стан у країні та на обмеження комендантською годиною, деякі рейси зазнали змін. Графік може змінюватись залежно від оперативної ситуації, крім того "Укрзалізниця" додаватиме евакуаційні рейси", — кажуть у відомстві.
28 лютого ще заплановані такі рейси по станції Київ:
- 738 Київ Пасажирський-Запоріжжя — 11:50;
- 045 Ужгород-Краматорськ — 12:06;
- 114, 142 Лиман-Львів — 13:34;
- 749 Київ Пасажирський-Івано-Франківськ — 14:07;
- 769 Київ Пасажирський-Кам'янець-Подільський — 14:25;
- 055 Київ Пасажирський-Рахів — 15:02;
- 013 Київ Пасажирський-Солотвино — 17:12;
- 740 Київ Пасажирський-Кривий Ріг Головний — 17:22;
- 790 Київ Пасажирський-Кропивницький — 17:42;
- 792 Київ Пасажирський-Кременчук — 17:42;
- 726 Київ Пасажирський-Харків-Пасажирський — 18:03;
- 081 Київ Пасажирський-Ужгород — 18:30;
- 067 Київ Пасажирський-Варшава Вс — 18:48.
Додатково призначено: 715 Київ Пасажирський-Львів, 20:00.
Крім того, протягом дня залежно від потоку пасажирів планують призначити додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.
Розклад руху поїздів по Харкову такий:
- 046 Краматорськ-Ужгород — 12:36;
- 723 Харків-Пасажирський-Київ Пасажирський — 15:00;
- 114, 142 Львів-Лиман — 14:39;
- 015 Харків-Пасажирський-Рахів — 15:09;
- 077 Харків-Пасажирський-Маріуполь — 16:23;
- 795 Харків-Пасажирський-Дніпро-Головний — 19:27;
- 021 Харків-Пасажирський-Трускавець — 20:15;
- 38 Лиман-Хмельницьк — 21:26;
- 007 Харків-Пасажирський-Одеса Головний 21:43;
- 045 Ужгород-Краматорськ — 22:40.
Для покращення обслуговування пасажирів замість електропоїздів № 7603/7604 та № 7605/7606 сполученням Львів – Перемишль – Львів, що вирушали зі Львова відповідно о 00:40 та 05:27, призначено електропоїзди сполученням Львів – Чоп – Львів.
На вокзалі в Чопі створили транспортний хаб. Зі станції Чоп до Загоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.
О 13:30 запланований рейс Львів-Хелм, йде робота над призначенням зручних сполучень з Ковеля до Хелма (Польща), з Івано-Франківська та Чернівців – до Вадул-Сірета (Румунія) та додаткових поїздів з Чопа до Загоні (Угорщина).
Польща та Німеччина гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами власних залізниць.
"Посадка на евакуаційні рейси "Укрзалізниці" є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду", — кажуть в "УЗ".
Крім того, для біженців до країн ЄС призначили дизель-поїзди, що курсуватимуть за маршрутом Львів – Ковель – Ягодин – Хелм та зворотно.
- 7614/7615 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм вирушатиме зі Львова 28 лютого о 14:00;
- 7625/7626 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм вирушатиме зі Львова 28 лютого 0 21:00.
- 949/950 Львів-Грубешів вирушатиме зі Львова 28 лютого та 1-2 березня о 08:00.
Посадка у дизель-поїзди — в порядку живої черги. Перевага надаватиметься жінкам, дітям та літнім людям. З приводу детальнішої інформації, а також можливих змін у розкладі просять уважно стежити за оголошеннями на вокзалі.