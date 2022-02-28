"Укрзалізниця" повідомила, які евакуаційні рейси призначені на сьогодні

"Укрзалізниця" повертається до системного формування графіку руху, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

"Зважаючи на воєнний стан у країні та на обмеження комендантською годиною, деякі рейси зазнали змін. Графік може змінюватись залежно від оперативної ситуації, крім того "Укрзалізниця" додаватиме евакуаційні рейси" , — кажуть у відомстві.

28 лютого ще заплановані такі рейси по станції Київ:

738 Київ Пасажирський-Запоріжжя — 11:50;

045 Ужгород-Краматорськ — 12:06;

114, 142 Лиман-Львів — 13:34;

749 Київ Пасажирський-Івано-Франківськ — 14:07;

769 Київ Пасажирський-Кам'янець-Подільський — 14:25;

055 Київ Пасажирський-Рахів — 15:02;

013 Київ Пасажирський-Солотвино — 17:12;

740 Київ Пасажирський-Кривий Ріг Головний — 17:22;

790 Київ Пасажирський-Кропивницький — 17:42;

792 Київ Пасажирський-Кременчук — 17:42;

726 Київ Пасажирський-Харків-Пасажирський — 18:03;

081 Київ Пасажирський-Ужгород — 18:30;

067 Київ Пасажирський-Варшава Вс — 18:48.

Додатково призначено: 715 Київ Пасажирський-Львів, 20:00.

Крім того, протягом дня залежно від потоку пасажирів планують призначити додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.

Розклад руху поїздів по Харкову такий:

046 Краматорськ-Ужгород — 12:36;

723 Харків-Пасажирський-Київ Пасажирський — 15:00;

114, 142 Львів-Лиман — 14:39;

015 Харків-Пасажирський-Рахів — 15:09;

077 Харків-Пасажирський-Маріуполь — 16:23;

795 Харків-Пасажирський-Дніпро-Головний — 19:27;

021 Харків-Пасажирський-Трускавець — 20:15;

38 Лиман-Хмельницьк — 21:26;

007 Харків-Пасажирський-Одеса Головний 21:43;

045 Ужгород-Краматорськ — 22:40.

Для покращення обслуговування пасажирів замість електропоїздів № 7603/7604 та № 7605/7606 сполученням Львів – Перемишль – Львів, що вирушали зі Львова відповідно о 00:40 та 05:27, призначено електропоїзди сполученням Львів – Чоп – Львів.

На вокзалі в Чопі створили транспортний хаб. Зі станції Чоп до Загоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.

О 13:30 запланований рейс Львів-Хелм, йде робота над призначенням зручних сполучень з Ковеля до Хелма (Польща), з Івано-Франківська та Чернівців – до Вадул-Сірета (Румунія) та додаткових поїздів з Чопа до Загоні (Угорщина).

Польща та Німеччина гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами власних залізниць.

"Посадка на евакуаційні рейси "Укрзалізниці" є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду" , — кажуть в "УЗ".

Крім того, для біженців до країн ЄС призначили дизель-поїзди, що курсуватимуть за маршрутом Львів – Ковель – Ягодин – Хелм та зворотно.

7614/7615 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм вирушатиме зі Львова 28 лютого о 14:00;

7625/7626 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм вирушатиме зі Львова 28 лютого 0 21:00.

949/950 Львів-Грубешів вирушатиме зі Львова 28 лютого та 1-2 березня о 08:00.

Посадка у дизель-поїзди — в порядку живої черги. Перевага надаватиметься жінкам, дітям та літнім людям. З приводу детальнішої інформації, а також можливих змін у розкладі просять уважно стежити за оголошеннями на вокзалі.