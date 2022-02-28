Зустріч на Прип'яті. Опубліковано фото, де пройдуть переговори України з РФ

Сьогодні, 28 Лютого, повинні пройти переговори України з Росією, які відбудуться на українсько-білоруському кордоні в районі річки Прип'ять. Міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало місце проведення зустрічі делегацій, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Майданчик для переговорів Росії та України в Білорусі підготовлений, очікується прибуття делегацій" , - йдеться в повідомленні.

Фото: місце проведення переговорів України та Росії (twitter.com/BelarusMID)

Повідомляється, що переговори делегацій України та Росії розпочнуться протягом години.