Зустріч на Прип'яті. Опубліковано фото, де пройдуть переговори України з РФ
Сьогодні, 28 Лютого, повинні пройти переговори України з Росією, які відбудуться на українсько-білоруському кордоні в районі річки Прип'ять. Міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало місце проведення зустрічі делегацій, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Майданчик для переговорів Росії та України в Білорусі підготовлений, очікується прибуття делегацій", - йдеться в повідомленні.
Фото: місце проведення переговорів України та Росії (twitter.com/BelarusMID)
Повідомляється, що переговори делегацій України та Росії розпочнуться протягом години.