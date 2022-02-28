Як криптовалютна спільнота відреагувала на війну РФ проти України

Криптовалютна спільнота, включаючи главу FTX Сема Бенкмана-Фріда і засновника Tron Джастіна Сана, підтримала Україну на фоні початку військових дій з боку РФ, біткоїн ослаб, але до кінця тижня відіграв падіння, та інші події минулого тижня, повідомляє ForkLog.

На тлі війни в Україні биткоин ослаб, але до кінця тижня відіграв падіння

У понеділок, 21 лютого, котирування першої криптовалюти досягли локального мінімуму близько $37 200, після чого повернулися до зростання. Падіння сталося на тлі загострення геополітичної ситуації.

У ніч проти 24 лютого Російська Федерація розпочала військові дії проти України. За добу перша криптовалюта подешевшала на 8,5%, пробивши рівень $35 000. Обвал біткоїну потягнув униз решта ринку. Сукупна капіталізація досягла $1,36 трлн.

Про вплив останнього фактора на посилення кореляції між першою криптовалютою та S&P 500 повідомили експерти Arcane Research. За їхніми спостереженнями, 90-денний показник досяг найвищого з жовтня 2020 року рівня. Статистичний взаємозв'язок біткоїну із золотом, навпаки, став негативним.

Співзасновник біржі Huobi Ду Цзюнь припустив, що новий бичачий ринок для першої криптовалюти може наступити не раніше кінця 2024 року або початку 2025 року. Однак він звернув увагу на зв'язок цінових циклів із халвінгами.

На момент написання цифрове золото торгується близько 39 000 доларів.

Аналітики Grayscale вважають, що для інвесторів, налаштованих на довгострокову перспективу, волатильність, що виникла, може бути гарною можливістю для покупки. У компанії вказали, що біткоїн продовжує довгостроковий висхідний тренд, випереджаючи при цьому золото.

Більшість цифрових активів з топ-10 за ринковою капіталізацією закрили тиждень у червоній зоні. Виняток - Ethereum (+0,3%), Terra (+51,4) та Polkadot (+1,9%).

За даними сервісу CoinCodex, за тиждень із цифрових активів з помірною капіталізацією найбільше подорожчав токен найбільшого за TVL протоколу екосистеми Terra - Anchor Protocol. Ціна ANC зросла на 78,18% до $3,85.

Сильніше за інших подешевшав токен децентралізованого сервісу стейкінгу Convex Finance. Ціна CVX знизилася на 19,87% до $19.

Сукупна капіталізація криптовалютного ринку становила $1,86 трлн. Індекс домінування біткоїну зріс до 39,98%.

Криптовалютна спільнота підтримала Україну

У п'ятницю, 25 лютого, на біткоін-адресу українського благодійного фонду «Повернись живим» надійшло пожертвування у розмірі 80 BTC (понад $3 млн за курсом на момент написання).

27 лютого найстаріший пул для майнінгу біткоїну Slush Pool пожертвував структурі 10 BTC, а також направив 2,5 Ph/s власного хешрейту на підтримку України.

Криптовалютна біржа Binance виділила $10 млн на подолання гуманітарної кризи в Україні. Для допомоги українським біженцям та дітям компанія також запустила благодійну ініціативу з фінансовою метою $20 млн.

У неділю ми повідомляли, що з моменту початку війни криптовалютна спільнота пожертвувала уряду України та низці некомерційних організацій понад $13 млн. На момент написання ця сума, ймовірно, вже значно більша.

Пожертви на адресу України також зробили засновник Tron Джастін Сан та голова платформи FTX Сем Бенкман-Фрід. Останній також розповів, що його компанія нарахувала українським клієнтам $25 у криптовалюті.

Біткоїн-біржі Kuna, WhiteBIT та CEX.io ввели обмеження для користувачів з Росії. Йдеться про виключення рублевих пар, закриття введення та виведення рубля, а також інші заходи.

Через вторгнення в Україну FlexPool, один із найбільших майнінгових пулів Ethereum, оголосив про припинення обслуговування російських IP-адрес.

Команда вибачилася перед російськими користувачами, які не підтримують вторгнення. Єдиною можливістю вплинути на ситуацію у FlexPool вважають економічні санкції, до яких закликали приєднатися інших.