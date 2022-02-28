ЄС увів санкції проти Путіна та Лаврова

Європейський Союз увів санкції проти президента РФ Володимира Путіна та голови російського МЗС Сергія Лаврова у відповідь на військову операцію Росії в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний документ опубліковано в офіційному журналі ЄС.

Санкції також уводяться проти прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, спецпредставника президента з питань екології Сергія Іванова та голови МВС Володимира Колокольцева.