У МОЗ розповіли, що важливо мати в аптечці для бомбосховища

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали про необхідні речі та препарати, які важливо взяти з собою, якщо ви перебуваєте в бомбосховищі після вторгнення російських військ в Україну.﻿ Про це, посилаючись на прес-службу МОЗ, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

"Окрім теплих речей, води та продуктів необхідно взяти з собою аптечку. Складіть усе необхідне в спеціальну сумку або косметичку" , - радять у відомстві.

Список необхідних препаратів і предметів для сховища:

пластирі різних розмірів;

активоване вугілля від інтоксикації;

препарат для зниження жару;

препарат для знеболення;

протиалергічний препарат;

ліки від діареї;

ліки від шлункової інфекції;

краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей;

ліки, що ви приймаєте (дозування щонайменше на тиждень) з описом способу застосування та дози;

запас масок;

термометр.