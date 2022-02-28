У МОЗ розповіли, що важливо мати в аптечці для бомбосховища
У Міністерстві охорони здоров'я нагадали про необхідні речі та препарати, які важливо взяти з собою, якщо ви перебуваєте в бомбосховищі після вторгнення російських військ в Україну. Про це, посилаючись на прес-службу МОЗ, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.
"Окрім теплих речей, води та продуктів необхідно взяти з собою аптечку. Складіть усе необхідне в спеціальну сумку або косметичку", - радять у відомстві.
Список необхідних препаратів і предметів для сховища:
- пластирі різних розмірів;
- активоване вугілля від інтоксикації;
- препарат для зниження жару;
- препарат для знеболення;
- протиалергічний препарат;
- ліки від діареї;
- ліки від шлункової інфекції;
- краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей;
- ліки, що ви приймаєте (дозування щонайменше на тиждень) з описом способу застосування та дози;
- запас масок;
- термометр.
"Нагадуємо: якщо ви маєте хронічні захворювання та приймаєте систематичне лікування, не забувайте взяти ліки з собою", - додали у відомстві.