У МОЗ розповіли, що важливо мати в аптечці для бомбосховища

У МОЗ розповіли, що важливо мати в аптечці для бомбосховища

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали про необхідні речі та препарати, які важливо взяти з собою, якщо ви перебуваєте в бомбосховищі після вторгнення російських військ в Україну.﻿ Про це, посилаючись на прес-службу МОЗ, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

"Окрім теплих речей, води та продуктів необхідно взяти з собою аптечку. Складіть усе необхідне в спеціальну сумку або косметичку", - радять у відомстві.

Список необхідних препаратів і предметів для сховища:

  • пластирі різних розмірів;
  • активоване вугілля від інтоксикації;
  • препарат для зниження жару;
  • препарат для знеболення;
  • протиалергічний препарат;
  • ліки від діареї;
  • ліки від шлункової інфекції;
  • краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей;
  • ліки, що ви приймаєте (дозування щонайменше на тиждень) з описом способу застосування та дози;
  • запас масок;
  • термометр.
"Нагадуємо: якщо ви маєте хронічні захворювання та приймаєте систематичне лікування, не забувайте взяти ліки з собою", - додали у відомстві.
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