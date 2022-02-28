МВС: кібервійська зламали базу Кремля та опублікували телефони керівників РФ

МВС спільно з кібервійськами зламали телефонну базу Кремля. Усі номери влади – від міністерств, Держдуми до адміністрації президента та головних пропагандистів – тепер є у відкритому доступі, повідомляє Сьогодні.

"Якщо є п'ять хвилин, зайдіть на чат-бот у телеграмі "Влада РФ". На ньому вивішені всі телефони керівництва Російської Федерації. Наберіть будь-кого і запишіть на відео або аудіо – говоріть про що хочете, а потім викладіть в інтернет. Це буде потім і величезною доказовою базою, і виб'є з колії величезну кількість людей, які зараз думають про війну з Україною, а тепер нехай думають про своє майбутнє" , – закликає радник голови МВС Вадим Денисенко.

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