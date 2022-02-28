ОДА: Щастя зруйновано на 80%, евакуація неможлива

Місто Щастя зруйноване росіянами на 80%, евакуаційні автобуси обстрілюють Градами. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай під час телемарафону, повідомляє Корреспондент.

Він наголосив, що таких руйнувань не було навіть у 2014-2015 роках.

"Ми не можемо вивезти людей - транспорт просто розстрілюють Градами. Зараз доступу немає зовсім. Люди хочуть поїхати, але вони не знають як... Я спілкувався з координатором ООН, і ми домовилися, що якщо з'явиться якась можливість щодо евакуації людей із захоплених територій, він зі мною зв'яжеться. Але поки що росіяни не йдуть на контакт" , - наголосив Гайдай.

Крім того, він заявив про побоювання щодо безпеки хімзаводу Азот.

"Завод не працює на повну потужність, немає у нього тієї потужності, яка була за радянських часів. Але все одно там є певні хімікати, і ми вже ловимо диверсантів, які дуже цікавляться у місцевого населення, у працівників заводу про кількість хімікатів, місце їхнього розташування, як туди потрапити" , - зазначив голова Луганської ОДА.