Amnesty International: РФ застосовує в Україні заборонені касетні боєприпаси

Російські окупанти атакують об'єкти цивільної інфраструктури в Україні забороненими касетними боєприпасами, повідомляє Ділова столиця.

Про це 27 лютого повідомила правозахисна міжнародна організація Amnesty International.

Там підтвердили, що 220-мм ракета "Ураган" скинула касетні боєприпаси на ясла та дитячий садок "Сонечко" в місті Охтирка Сумської області, де місцеві жителі рятувалися від бойових дій. Жертвами атаки стали троє людей, зокрема й дитина. Ще одна дитина постраждала.

Правозахисники вважають, що це може класифікуватись як військовий злочин.

У Amnesty International зазначають, що метою цього нападу міг бути склад матеріально-технічного постачання за 300 метрів на північ від дитсадка. Проте реактивні системи залпового вогню, такі як "Ураган", є некерованими та свідомо неточними.