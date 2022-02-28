Amnesty International: РФ застосовує в Україні заборонені касетні боєприпаси
Російські окупанти атакують об'єкти цивільної інфраструктури в Україні забороненими касетними боєприпасами, повідомляє Ділова столиця.
Про це 27 лютого повідомила правозахисна міжнародна організація Amnesty International.
Там підтвердили, що 220-мм ракета "Ураган" скинула касетні боєприпаси на ясла та дитячий садок "Сонечко" в місті Охтирка Сумської області, де місцеві жителі рятувалися від бойових дій. Жертвами атаки стали троє людей, зокрема й дитина. Ще одна дитина постраждала.
Правозахисники вважають, що це може класифікуватись як військовий злочин.
У Amnesty International зазначають, що метою цього нападу міг бути склад матеріально-технічного постачання за 300 метрів на північ від дитсадка. Проте реактивні системи залпового вогню, такі як "Ураган", є некерованими та свідомо неточними.
"Немає жодного виправдання скидання касетних боєприпасів у населених пунктах, не кажучи вже про район школи. Цей напад несе в собі всі ознаки застосування Росією цієї за своєю суттю невиборчої та забороненої на міжнародному рівні зброї та демонструє кричуще нехтування життям цивільних осіб", — відреагував секретар Amnesty International Аньєс Калламар.