ЦБ Росії підвищив ключову ставку до рекордних 20% річних

Значення ключової ставки ЦБ, від якої залежить рівень відсоткових ставок за депозитами та вартість кредитів, позапланово збільшено більш ніж удвічі — з 9,5% до 20%. Нове значення стало абсолютним рекордом, повідомляє РБК.

Рада директорів Банку Росії ухвалила рішення підвищити ключову ставку з 28 лютого 2022 року з 9,5% до 20% річних. Необхідність такого підвищення в ЦБ пояснили «кардинальними змінами» зовнішніх умов для російської економіки.

Різке підвищення ключової ставки призведе до такого ж серйозного збільшення відсоткових ставок за вкладами в російських банках, що має компенсувати вкладникам «зрослі девальваційні та інфляційні ризики».

«Це дозволить підтримати фінансову та цінову стабільність та захистити заощадження громадян від знецінення», — йдеться у повідомленні ЦБ.

Регулятор пішов на такий крок на тлі обвалу ринків через військову операцію Росії в Україні та запровадження санкцій проти великих російських банків і самого ЦБ.

Банк Росії опублікував рішення про ставку за 15 хвилин на початок торгів на валютному ринку. На старті сесії на Московській біржі о 10:00 курс долара зріс із 83 руб. (На такому рівні торги закрилися в п'ятницю, 25 лютого) до 90 руб. Євро виріс із 93 руб. до 101 руб. Потім торги фактично зупинилися — долар, як і євро, уперся у верхні межі торгів. Після відновлення торгів о 10:30 курс долара підскочив до 113 руб.