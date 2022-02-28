Кравчук: Переговори України та Росії на білоруському кордоні розпочнуться через 1,5 години
Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що переговори України та Росії на білоруському кордоні розпочнуться протягом 1,5 години. Українська делегація вже вилетіла польським гелікоптером, повідомляє РБК-Україна.
"Переговори ще не почалися (станом на 9:20 - ред.). Ми тримаємо зв'язок із Давидом Арахамією. Це правда, що він перебуває в переговорній групі. Вони зараз ще летять польським вертольотом", - заявила Кравчук.
Вона додала, що українська делегація розуміла, що білоруси та росіяни можуть будь-якої миті віддатись і ніхто не збирався їхати безпосередньо через Полісся.
"Тому наша делегація поїхала через Польщу. Але це, до речі, у тому числі дало нам додатковий час, щоб стягнути до основних обласних центрів додаткову допомогу. Думаю, що протягом години-півтори розпочнуться переговори", - наголосила Кравчук.