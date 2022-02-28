ОП: українська делегація прибула до кордону для участі в переговорах

Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації, повідомляє﻿ Офіс президента.

﻿Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.

Як зазначили в ОП, до складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.