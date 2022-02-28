Газ у Європі підскочив на 36%

Стрибки цін на газ у Європі обумовлені санкціями, які викликають побоювання щодо нестачі енергії, повідомляє ПроФинанс.

Європейські ціни на природний газ різко зросли, оскільки черговий раунд санкцій проти Росії минулими вихідними посилив стурбованість з приводу нестачі енергії. Ф'ючерси, які торгуються в Нідерландах, підскочили на 36% у понеділок. Західні країни погодилися запровадити нові санкції для подальшої ізоляції російської економіки та фінансової системи після того, як початкові санкції не переконали президента Володимира Путіна вивести свої війська з України. Хоча рішення виключає енергію, є побоювання, що це ще не все. Росія є найбільшим постачальником газу до Європи, причому близько третини цих поставок зазвичай проходить українськими трубопроводами.