ОДА: У Бердянську російський військовий застрелив мешканця

У Бердянську російський військовий застрелив чоловіка за відмову дати йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому до РФ, повідомляє Українська правда.

Про це заявив представник Ради оборони Запорізької області Іван Ареф'єв, йдеться в повідомленні Запорізької ОДА.

"Військовослужбовець армії РФ застрелив чоловіка за те, що він не дав йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому до РФ. Ось таким чином виконується так звана "військова операція" метою якої є "захист українців, жертв знущань та геноциду" , – заявив Ареф'єв.

В ОДА зазначили, що доказами мародерств та їх грабіжницьких дій є відео з камер магазинів, заправках, з камер місцевих мешканців. Вони всі є у відкритому доступі в соцмережах.