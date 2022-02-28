Як підтримати армію у криптовалюті та купуючи NFT

В Україні запрацювали два благодійних проекти: для підтримки армії через купівлю NFT та для допомоги цивільним у криптовалюті, повідомляє AIN.ua.

Українська компанія 4ireLabs випустила колекцію NFT для збору коштів на підтримку української армії. Колекція створена на блокчейні NEAR і розрахована на його спільноту. За розрахунок NEAR бере низьку комісію до одного цента.

Всього в колекції 20 NFT. Усі вони на тему російського вторгнення, боротьби за свободу України і миру.