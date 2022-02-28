Як підтримати армію у криптовалюті та купуючи NFT
В Україні запрацювали два благодійних проекти: для підтримки армії через купівлю NFT та для допомоги цивільним у криптовалюті, повідомляє AIN.ua.
- Українська компанія 4ireLabs випустила колекцію NFT для збору коштів на підтримку української армії. Колекція створена на блокчейні NEAR і розрахована на його спільноту. За розрахунок NEAR бере низьку комісію до одного цента.
- Всього в колекції 20 NFT. Усі вони на тему російського вторгнення, боротьби за свободу України і миру.
- Також засновники та учасники українських і закордонних криптопроектів створили фонд Unchain Fund. Він фокусується на гуманітарній допомозі.
- Серед засновників фонду Ілля Полосухін з NEAR, Дмитро Будорін з Hacken, Андрій та Великий з Allbridge.
- Unchain Fund збирає кошти у криптовалюті та фіаті, координує гуманітарну допомогу, допомагає із евакуацією людей та підтримкою цивільного населення.
- Долучитися та підтримати фонд можна на сайті, в телеграм-чаті та в Discord.