У Києві водіїв, які займають смугу громадського руху, сприйматимуть як диверсантів
Київміськадміністрація заборонила цивільним автомобілям особистого користування займати смугу громадського транспорту. Про це повідомляє телеграм-канал КМДА.
"До уваги водіїв! Займати смугу громадського транспорту суворо заборонено! Автомобілі, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним", - підкреслюється в повідомленні в телеграм-каналі КМДА.
Користуватися смугою громадського транспорту можуть:
- авто зі спецвантажами
- громадський транспорт
- військова техніка
- карети швидкої допомоги
У міськадміністрації наголосили, що Київ живе в умовах воєнного стану.