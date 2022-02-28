У Києві водіїв, які займають смугу громадського руху, сприйматимуть як диверсантів

У Києві водіїв, які займають смугу громадського руху, сприйматимуть як диверсантів

Київміськадміністрація заборонила цивільним автомобілям особистого користування займати смугу громадського транспорту. Про це повідомляє телеграм-канал﻿ КМДА.

"До уваги водіїв! Займати смугу громадського транспорту суворо заборонено! Автомобілі, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним", - підкреслюється в повідомленні в телеграм-каналі КМДА.

Користуватися смугою громадського транспорту можуть:

  • авто зі спецвантажами
  • громадський транспорт
  • військова техніка
  • карети швидкої допомоги

У міськадміністрації наголосили, що Київ живе в умовах воєнного стану.

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics