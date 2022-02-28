Половина валютних резервів Росії буде заморожена санкціями ЄС

Майже половина валютних резервів Росії буде заморожена із запровадженням санкцій Європейського Союзу, оскільки вони зберігаються у банках країн G7, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Половина фінансових резервів Центробанку Росії буде заморожена. Санкції дуже вплинуть на фінансову систему Росії в цілому", - повідомив Боррель на прес-конференції.

На запитання журналіста, чому санкції блокують лише половину валютних резервів Центробанку Росії, Боррель відповів, що ЄС може блокувати лише ті активи, які перебувають у юрисдикції ЄС.

"Ми не можемо заморозити резерви, які перебувають у Росії чи Китаї. Росія готувалася до можливих санкцій, завчасно відмовляючись від долара, "вкладаючи" свої активи в китайський юань. Росія ховала свої активи, щоб вони не були заблоковані", – пояснив Боррель.

Боррель також заявив, що країни ЄС запроваджують санкції з чітким меседжем до росіян, які уможливили вторгнення Росії в Україну, що вони мають заплатити "високу ціну за свої дії".

За словами Борреля, новий четвертий пакет санкцій стосується російських бізнесменів, олігархів та чиновників РФ.