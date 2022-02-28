Укроборонпром передав ЗСУ тисячі одиниць озброєння

За 100 годин війни з РФ Укроборонпром передав українським силовим структурам тисячі одиниць техніки та зброї, повідомляє﻿ гендиректор концерну Юрій Гусев.

Так, були передані:

- військова техніка, у т.ч. танки, БМП, БТР та бронеавтомобілі – більше 50 од.

- спеціальна, вантажна та легкова автомобільна техніка – 45 од.

- міномети та гранатомети – 574 од.

- інше озброєння різних систем та калібрів – більше 170 од.

- ракети – біля 600 од.

- інші боєприпаси – 105 тис од.

- вибухові пристрої – 12 тис од.

Як зазначив гендиректор, крім збірки та ремонту української техніки, Укроборонпром готові до ремонту трофейної, про що вже домовились із Генштабом ЗСУ.