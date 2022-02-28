Зеленський – військовим РФ: кидайте техніку та йдіть

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на п'ятий день війни, а також про безпрецедентну підтримку України. Відповідне відеозвернення розміщено на офіційній сторінці президента у Facebook.

"Нам часто говорили, що українці "не такі" та повинні десятиліттями виконувати "домашні завдання" - але зараз ми проявили себе на повну", - сказав президент.

Він також додав, що за 4 доби загинуло 16 українських дітей, ще 45 – поранено.

"Уже 4,5 тисяч солдатів з РФ убито – заради чого ви сюди прийшли? Заради чого йдете з нашого Криму? Кидайте техніку та йдіть, не вірте вашим командирам і пропагандистам. Урятуйте ваші життя!" – звернувся Зеленський до росіян.

Президент підтвердив, що учасників бойових дій з бойовим досвідом буде звільнено з-під арешту та вони зможуть компенсувати свою провину в найспекотніших точках війни.