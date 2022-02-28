Держпродспоживслужба закликала громадян повідомляти про завищені ціни на "соціальні" продукти харчування

Підприємці, які реалізують соціально значущі продукти харчування з обмеженою урядом 10% торговою націнкою, не повинні завищувати ціни на них понад дозволений рівень, при цьому громадянам слід повідомляти Державну службу з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів про подібні правопорушення, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне звернення оприлюднено на сайті Держпродспоживслужби у неділю увечері.

"До уваги виробників та реалізаторів харчових продуктів! За часів, коли вся країна згуртувалася для протидії військовій агресії, підвищення цін на хліб та інші продукти є неприпустимим. Звертаємо увагу, що ціни на продукти харчування мають залишатися на рівні цін, встановлених на 23 лютого 2022 року. Держпродспоживслужба також просить громадян повідомляти про випадки завищення цін на продукти харчування”, – зазначено на сайті відомства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у січні 2022 року встановив торгову націнку на рівні не вище 10% для наступних "соціальних" товарів: гречаної крупи, цукру-піску, пшеничного борошна вищого гатунку, макаронних виробів українського виробництва, пастеризованого молока жирністю 2,5% ( у плівці), соняшникової олії, курячих яєць категорії С1, птиці (куряча тушка), вершкового масла жирністю 72,5%.