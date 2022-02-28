Банк Росії намагається протистояти санкціям

Банк Росії екстрено підвищив вартість запозичень після жорстких санкцій до РФ та обвалу російських активів на тлі вторгнення Росії в Україну, повідомляє ПроФинанс.

Ключову ставку підвищено до 20% з 9,5% з 28 лютого, йдеться в повідомленні Центробанку РФ за підсумками позачергового засідання ради директорів.

«Зовнішні умови для російської економіки кардинально змінилися. Підвищення ключової ставки дозволить забезпечити збільшення депозитних ставок до рівнів, необхідних, щоб компенсувати девальваційні та інфляційні ризики, що зросли, — повідомив регулятор. — Це дозволить підтримати фінансову та цінову стабільність та захистити заощадження громадян від знецінення».

Подальші рішення щодо ключової ставки прийматимуться з урахуванням ризиків із боку зовнішніх та внутрішніх умов, реакції фінринків, інфляції та розвитку економіки, повідомив Банк Росії.

Центробанк ввів обов'язковий продаж 80% валютної виручки експортерами та встановив ціновий коридор для курсу рубля, а також відновив купівлю золота на внутрішньому ринку. Крім того, ЦБР вжив заходів щодо стійкості кредитних організацій і розпускає макропруденційний буфер капіталу за незабезпеченими споживчими кредитами та іпотечними кредитами в 733 мільярди рублів.

Верхня межа за парою USDRUB_Tom 90,00/$, верхня межа за парою EURRUB_Tom - 101,1925/євро, йдеться в повідомленні Мосбіржі. Кордони можуть змінюватись лише за окремим рішенням ЦБР.