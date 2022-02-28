Голова Сумської ОДА: ЗСУ знищили "Гради", спрямовані на Суми

Під Сумами Збройні Сили України знищили позицію "Градів", спрямованих на місто.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький на своєму офіційному каналі в Телеграм.

Він зазначив, що загалом по області ніч пройшла спокійно.

"Сумщина. Ніч була тихою. Позицію Градів, що стояла на Суми, знищили наші ЗСУ! Дякую всім причетним. Борімося, у нас це добре виходить!" – написав голова Сумської ОДА.

Живицький додав, що докладну інформацію щодо ситуації в області він надасть пізніше.