Макрон зустрінеться з канцлером ФРН та головою ЄК
Президент Франції Еммануель Макрон пізніше у понеділок проведе зустріч із канцлером ФРН Олафом Шольцом та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Парижі. Про це, з посиланням на французьке телебачення, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Згідно з канцелярією французького лідера, Макрон прийме їх у Єлисейському палаці на вечерю, під час якої вони обговорять ситуацію навколо України та "європейський суверенітет".
У Єлисейському палаці також зазначили, що у другій половині дня у понеділок Макрон візьме участь у відеоконференції з лідерами країн-членів НАТО, щоб
"продовжити тісну співпрацю між союзниками та європейськими партнерами" щодо ситуації навколо України.