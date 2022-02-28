Макрон зустрінеться з канцлером ФРН та головою ЄК

Президент Франції Еммануель Макрон пізніше у понеділок проведе зустріч із канцлером ФРН Олафом Шольцом та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Парижі. Про це, з посиланням на французьке телебачення, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з канцелярією французького лідера, Макрон прийме їх у Єлисейському палаці на вечерю, під час якої вони обговорять ситуацію навколо України та "європейський суверенітет".