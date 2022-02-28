Зеленський: Україна звернулася до ЄС із проханням про негайне приєднання

Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою, заявив у відеозверненні в понеділок уранці президент України Володимир Зеленський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми звертаємося до Євросоюзу про невідкладне приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд із нами, але наша мрія - бути разом з усіма європейцями й головне - бути на рівних" , - заявив він.

За його словами, "європейці розуміють, що наші солдати борються за нашу державу, а отже, за всю Європу, за мир, для всіх країн Євросоюзу, за життя дітей, рівноправність, демократію".