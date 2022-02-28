Мер Маріуполя: Під Маріуполем знищено черговий літак РФ
Українські військовослужбовці знищили російський літак, який обстрілював селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя. Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє Корреспондент.
Літак загарбників знищив бійці ЗСУ, Нацгвардії та полку Азов.
"Наші шановні військові - Збройні сили України, Національна гвардія та полк Азов знищили ворожий літак російських окупантів, який учора чотири рази обстрілював селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя", - написав Бойченко у Facebook.