Мер Маріуполя: Під Маріуполем знищено черговий літак РФ

Українські військовослужбовці знищили російський літак, який обстрілював селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя. Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє Корреспондент.

Літак загарбників знищив бійці ЗСУ, Нацгвардії та полку Азов.