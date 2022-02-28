Синхронізація з ENTSO-e: Міністри енергетики ЄС збирають позачергове засідання

Міністри енергетики ЄС в понеділок проведуть позачергове засідання Ради, щоб обговорити енергетичну ситуацію в Європі після початку війни в Україні, повідомляє Економічна правда.

"Після вторгнення російських військ в Україну міністри енергетики ЄС зберуться в Брюсселі, щоб обговорити поточну ситуацію на енергетичному ринку в Європі" , - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, вторгнення Росії в Україну спричинило зростання цін на газ в ЄС та світових цін на нафту. Це зростання відбувається в контексті вже існуючого сплеску цін на енергоносії в ЄС.

"24 лютого Європейська рада закликала до дій на всіх рівнях і запропонувала Комісії розглянути надзвичайні заходи, у тому числі для енергетичного сектору.

У зв’язку з цим міністри енергетики збираються на зустріч, щоб обговорити наслідки кризи в Україні, зокрема щодо безпеки, постачання та цін на енергоносії, а також можливі напрямки дій", - повідомляє прес-служба.

За даними співрозмовників ЕП, на засіданні планується обговорити питання, які стосуються синхронізації української енергосистеми з ENTSO-е.