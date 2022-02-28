Axios: уряд Ізраїлю відмовився приймати російських олігархів

Російські олігархи з списків санкцій не зможуть знайти притулок в Ізраїлі, повідомляє Ділова столиця.

Як пише видання Axios, очільник МЗС Ізраїлю Яїр Лапід порадив членам кабміну не допомагати російським олігархам єврейського походження.

"Ви повинні бути дуже обережні, тому що у цих хлопців є зв'язки, і вони можуть зателефонувати вам і попросити вас про щось… Ні на що не погоджуйтесь, бо це може завдати дипломатичної шкоди. Скажіть, що не можете їм допомогти, і дайте їм номер міністерства закордонних справ" , — сказав він.

Також Лапід зробив цей вислів після повідомлень, що деякі ізраїльські установи звернулися з листом до Тома Найдеса, посла США в Ізраїлі, з проханням не вводити санкції проти Романа Абрамовича.