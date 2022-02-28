Словаччина дозволила в'їзд українцям без біометричного паспорта

Міністерство внутрішніх справ Словаччини оголосило, що всім українцям, які виїжджають за кордоном після нападу Росії на Україну, буде дозволено в'їзд у країну, у тому числі тим, хто не має чинного проїзного документа. Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, пише Євгенія Тугушева, РБК-Україна.

В'їзд дозволено всім особам, як повідомляється на сайті Minv.sk.

"Після індивідуальної оцінки ми також дозволимо в'їзд на територію Словацької Республіки особам, які не мають чинного проїзного документа (біометричного паспорта)" , - наголошується в повідомленні міністерства, опублікованому в п'ятницю, 25 лютого 2022 року.

Згідно з пресрелізом, словацька поліція забезпечує нормальне функціонування при перетині кордону з Україною. Усі прикордонні переходи функціонують, крім залізничного прикордонного переходу Чорна-над-Тісоу - Чоп, де зупинено пасажирський рух.