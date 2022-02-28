Українці почали підключатися до супутникового інтернету Starlink
За словами засновника Quadro.ua, швидкий супутниковий інтернет потрібен на випадок, якщо весь наземний та мобільний буде знищено. Проте, щоб підключити сервіс, потрібна спеціальна супутникова антена, повідомляє UBR.
В Україні розпочав роботу супутниковий сервіс Starlink компанії Ілона Маска SpaceX. Про це заявив фундатор Quadro.ua Тарас Трояк.
"Після доби листування з підтримкою Starlink все-таки вже на практиці дали зелене світло на роботу в Україні моїй польській антені. Тепер інтернет буде доступний через супутник. Ілон Маск, дякую", – зазначив Трояк.