Українці почали підключатися до супутникового інтернету Starlink

За словами засновника Quadro.ua, швидкий супутниковий інтернет потрібен на випадок, якщо весь наземний та мобільний буде знищено. Проте, щоб підключити сервіс, потрібна спеціальна супутникова антена, повідомляє UBR.

В Україні розпочав роботу супутниковий сервіс Starlink компанії Ілона Маска SpaceX. Про це заявив фундатор Quadro.ua Тарас Трояк.