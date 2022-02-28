Українці почали підключатися до супутникового інтернету Starlink

Українці почали підключатися до супутникового інтернету Starlink
Фото: Facebook

За словами засновника Quadro.ua, швидкий супутниковий інтернет потрібен на випадок, якщо весь наземний та мобільний буде знищено. Проте, щоб підключити сервіс, потрібна спеціальна супутникова антена, повідомляє UBR.

В Україні розпочав роботу супутниковий сервіс Starlink компанії Ілона Маска SpaceX. Про це заявив фундатор Quadro.ua Тарас Трояк.

"Після доби листування з підтримкою Starlink все-таки вже на практиці дали зелене світло на роботу в Україні моїй польській антені. Тепер інтернет буде доступний через супутник. Ілон Маск, дякую", – зазначив Трояк.
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